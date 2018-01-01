Парад 9 Мая-2018: в Москве будут боевые роботы и ряженые ветераны, а в Киеве – князи

В киевской столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Порошенко принимает Парад Победы-2016. Facebook Петра Порошенко

Приближается День Победы – важный праздник для всех постсоветских стран. В Украине в последние годы его настойчиво пытаются декоммунизировать, в России – наоборот. Однако так или иначе, но празднование ожидается масштабное.

В Киеве на 9 Мая ожидается парад княжеских флагов и конно-трюковых выступлений в "Парке Киевская Русь".

В самой столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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Кроме того, 9 мая с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжатся торжества "Помним — Побеждаем" по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В рамках торжеств гостей ждут:

концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина — священная земля",

поминальный реквием "Память",

молебен за мир в Украине,

церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра",

концертно-тематическая программа "Победа, святая победа!".

В Москве планируется, что в Параде Победы на 9 Мая примут участие 120 единиц техники, 73 самолета и вертолета.

Главными "изюминками" шоу должны стать "Уран-9" и "Уран-6". Первый – это безэкипажный робот-танк, вооруженный 30-миллиметровой пушкой 2A72 и спаренным пулеметом (7,62 миллиметра) с лазерной системой наведения. "Уран-6" – это телеуправляемый робот-сапер.

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Среди летательных новинок обещают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малой дальности "Корсар", который создан для ведения разведки в радиусе до 200 км. В перспективе он сможет нести и средства радио-электронной борьбы (РЭБ).

Поучаствуют в параде и два новейших сверхзвуковых истребителя Су-57, замешанные в недавнем скандале с Индией. Индийские военные вышли из проекта по созданию Су-57, заявив, что российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. По их словам, боевая авионика, датчики и радары российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

9 Мая и "ряженые ветераны"

С каждым годом ветеранов в живых остается все меньше. Если даже считать, что на фронт уходили тогда 18-летние мальчишки, то на сегодняшний день им должно уже быть как минимум по 91 году.

Однако ряды ветеранов на парадах отчего-то не редеют. Некоторые пользователи в соцсетях уже сегодня задаются вопросом, будут ли в этом году на трибуне рядом с президентом РФ Владимиром Путиным ряженые ветераны.

"Ряженые ветераны" – это люди, которые сами не участвую в военных действиях Второй мировой, тем не менее одевают на парады военную форму и ордена.

Кто-то возмущенно пишет, что "эти медали и ордена люди кровью пролитой заработали и носить их кроме них ни кто не в праве". Другие парируют, что эта форма и награды им достались от родственников. И надевают они ее – чтоб не пылилась в шкафу, а чтобы почтить память родных, их подвиг. От этого же, мол, никакого вреда, они же деньги за это не получают.

Лже-генеральша из так называемых "ряженых ветеранов Путина" на трибуне мавзолея в 2012 году.

Тем не менее, очень многие все равно настаивают: "Награды надо заслужить и в них ходить", "Мы на 9 Мая вспоминаем и отдаем дань уважения людям воевавшим, ковавшим победу и погибшим за родину. Те, кто прошел оккупацию, погиб от бомбежек, в блокаду, умер в концлагерях, расстрелян в общих могилах – для них есть 22 июня, день, когда вспоминают все тяготы войны", "Одно дело – на подушке пронести, другое – на себя напялить".

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