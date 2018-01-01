Парад 9 Мая-2018: в Москве будут боевые роботы и ряженые ветераны, а в Киеве – князи

В киевской столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
В Киеве на 9 Мая ожидается парад княжеских флагов и конно-трюковых выступлений в "Парке Киевская Русь".
В самой столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
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Кроме того, 9 мая с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжатся торжества "Помним — Побеждаем" по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В рамках торжеств гостей ждут:
В Москве планируется, что в Параде Победы на 9 Мая примут участие 120 единиц техники, 73 самолета и вертолета.
Главными "изюминками" шоу должны стать "Уран-9" и "Уран-6". Первый – это безэкипажный робот-танк, вооруженный 30-миллиметровой пушкой 2A72 и спаренным пулеметом (7,62 миллиметра) с лазерной системой наведения. "Уран-6" – это телеуправляемый робот-сапер.
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Среди летательных новинок обещают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малой дальности "Корсар", который создан для ведения разведки в радиусе до 200 км. В перспективе он сможет нести и средства радио-электронной борьбы (РЭБ).
Поучаствуют в параде и два новейших сверхзвуковых истребителя Су-57, замешанные в недавнем скандале с Индией. Индийские военные вышли из проекта по созданию Су-57, заявив, что российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. По их словам, боевая авионика, датчики и радары российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.
9 Мая и "ряженые ветераны"
С каждым годом ветеранов в живых остается все меньше. Если даже считать, что на фронт уходили тогда 18-летние мальчишки, то на сегодняшний день им должно уже быть как минимум по 91 году.
Однако ряды ветеранов на парадах отчего-то не редеют. Некоторые пользователи в соцсетях уже сегодня задаются вопросом, будут ли в этом году на трибуне рядом с президентом РФ Владимиром Путиным ряженые ветераны.
"Ряженые ветераны" – это люди, которые сами не участвую в военных действиях Второй мировой, тем не менее одевают на парады военную форму и ордена.
Кто-то возмущенно пишет, что "эти медали и ордена люди кровью пролитой заработали и носить их кроме них ни кто не в праве". Другие парируют, что эта форма и награды им достались от родственников. И надевают они ее – чтоб не пылилась в шкафу, а чтобы почтить память родных, их подвиг. От этого же, мол, никакого вреда, они же деньги за это не получают.
Лже-генеральша из так называемых "ряженых ветеранов Путина" на трибуне мавзолея в 2012 году.
Тем не менее, очень многие все равно настаивают: "Награды надо заслужить и в них ходить", "Мы на 9 Мая вспоминаем и отдаем дань уважения людям воевавшим, ковавшим победу и погибшим за родину. Те, кто прошел оккупацию, погиб от бомбежек, в блокаду, умер в концлагерях, расстрелян в общих могилах – для них есть 22 июня, день, когда вспоминают все тяготы войны", "Одно дело – на подушке пронести, другое – на себя напялить".
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