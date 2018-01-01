"Параноидальный бред". Сестра Сенцова отреагировала на информацию, что режиссер "умирает"

Ставить диагнозы по комментариям в Сети — это неправильно, отметила Каплан.

У Олега Сенцова плохо со здоровьем, отметила его сестра Reuters

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова — Наталья Каплан — резко прокомментировала информацию о том, что его отравили и он умирает, назвав сведения "параноидальным бредом и чушью".

Такие данные являются бредом просто, "от якобы экспертов", рассказала Каплан в комментарии InfoResist.

"То, что у Олега плохо со здоровьем это абсолютно естественно, и здоровья это точно не прибавляет. А ставить диагнозы по комментариям в Сети — это неправильно", — сказала сестра.

По словам собеседницы, на днях она отправила письмо брату и ждет ответа. "Писала насчет витаминов и что ему отправить. Будем отправлять", — добавила Каплан.

Ранее военный эксперт Юрий Колесников говорил, что Олег Сенцов умирает в российской колонии, по всем признакам, украинца отравили радиоактивным веществом. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил режиссера и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном Россией Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы.