Парасюк допустил, что может оказаться на скамье подсудимых вместе с Бубенчиком

Нардеп заявил о коррумпированности украинских правоохранительных органов.

Владимир Парасюк готов к обвинениям в расстреле "беркута" на Майдане

Народный депутат Владимир Парасюк заявил о готовности взять на поруки арестованного по обвинению в расстреле в 2014 году "беркутовцев" на Майдане Ивана Бубенчика.

"Знаю его теперь уже давно, потому что со времени Майдана прошло 4 года. Вместе были в батальоне Днепр-1. Почему я решил взять его на поруки? Я бы, наверное, каждого, кого обвинили в подобном деле, взял на поруки, зная или не зная этого человека", - сказал народный депутат Украины Владимир Парасюк во время чата в "Главреде".

По словам активиста Революции достоинства, в кулуарах Верховной Рады и среди журналистов распространяется информация о том, что его также могут обвинить в расстрелах правоохранителей на Майдане и посадить на скамью подсудимых вместе с Бубенчиком. И эти действия будут умышленными со стороны конкретных представителей властных структур.

"Кому выгодно? Сейчас в расследовании дел Майдана хотят изменить направление. На п "пятом году после всех этих событий действующая власть не дала ответа на вопрос - кто убивал людей. Она и не даст ответа на эти вопросы. Потому что большинство из тех, кто расстреливал Небесную сотню продолжают работать в правоохранительных органах. Поэтому и выбрали пророссийскую версию, что "Майдан сам себя расстрелял", и обвинить хотят в том людей, которые взяли в руки оружие для собственной защиты и применили, когда сложилась критическая ситуация, и на Майдане было более 20-ти убитых", - заявил нардеп.

Напомним, во время чата в "Главреде" Владимир Парасюк пояснил, что продолжение военного конфликта выгодно коррупционерам, которые зарабатывают на войне.