Парасюк рассказал о вероятности возврата Крыма в состав Украины

Нардеп убежден, что это случится с ближайшем будущем.

Владимир Парасюк убежден, что Крым будет украинским Главред

Над аннексированным Россией полуостровом Крым в обозримом будущем будет висеть украинский флаг.

Возвращение украинских территорий сможет увидеть нынешнее поколение. Об этом заявил народный депутата Владимир Парасюк во время чата в "Главреде".

"Крым будет украинским. Сомнений нет. Когда это произойдет? Ответ, к сожалению, дать не могу. Но то, что наше поколение увидит это, является бесспорным фактом", - убежден он.

Напомним, во время чата на "Главреде" Владимир Парасюк подчеркнул, что возвращение Украины и Российской Федерации к нормальным добрососедским отношениям возможно при наличии нескольких условий. В частности, одно из них – это смена политической элиты России.