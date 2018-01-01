Парубий рассказал в суде, как вел переговоры с боевиками в Луганске в 2014-м

Спикер Рады дал показания по делу об госизмене бывшего лидера фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Андрей Парубий УНИАН

Глава украинского парламента Андрей Парубий рассказал о том, как весной 2014-го ездил в Луганск, после того, как пророссийски настроенные боевики захватили здание областной СБУ, и пытался договориться с ними о сдаче оружия.

Соответствующую информацию он озвучил во время удаленного допроса с помощью видеосвязи для Старобельского райсуда Луганской области – в рамках слушаний дела о госизмене бывшего лидера фракции "Партии регионов" в Раде Александра Ефремова.

По словам Парубия, в 2014-м он приехал в Луганск совместно с главой СБУ Валентином Наливайченко и главой комендатуры "Самооборона Майдана" Андреем Левусом.

"Мы без оружия и охраны приезжали в офис нардепа Владимира Медяника. Боевики были вооружены. От них вели переговоры три человека: Алексей Карякин, Валерий Рельке, третий человек представлялся как юрист, имени не помню", − сказал спикер Рады.

По словам Парубия, боевикам были выдвинуты требования сдать оружие и уйти из здания СБУ. Те в ответ требовали амнистии бойцов спецподразделений "Альфы" и "Беркута", пытавшихся "подавить" Революцию Достоинства, а также "проведения референдума – того, которого требует Медведчук и его "Украинский выбор"".

Кроме того, спикер Рады заявил судьям, что боевики самостоятельное ничего не могли решить, а постоянно спрашивали советов / рекомендаций у "полевых командиров" и были на связи с тогдашним председателем Луганского облсовета.

Напомним, ранее стало известно о том, на сколько суд продлил арест экс-регионалу Ефремову.

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