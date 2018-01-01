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"Пасха обещает быть прекрасной". Синоптик рассказала о потеплении в Украине

Сегодня, 11:53

С завтрашнего дня начнется теплая солнечная погода, рассказала Наталья Диденко.

весна, солнце
Синоптик рассказала о потеплении molbuk.ua
Во вторник, 3 апреля, в Украине начнется резкое потепление, а осадки и ночные заморозки покинут территорию страны, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что уже в понедельник, дожди, окутавшие большинство регионов, подвинутся в восточном направлении, а снег, выпавший в западных областях начнет исчезать.

"Предпасхальная неделя началась. На Западе — снег и +1… +4 градуса, на востоке и юге - дожди и +8… +12. В большинстве областей +4… +7 и облачно. С завтрашнего дня начнется теплая солнечная погода по всей Украине. Пасха обещает быть прекрасной — ясной и теплой", — написала Диденко на странице в Facebook.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о неприятном метеосюрпризе на Пасху.
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Наталья Диденко, погода, Пасха, прогноз
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