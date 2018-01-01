Патриарх Филарет оценил возможность получения УПЦ автокефалии

В нашем государстве "разделенная церковь соединится", полагает патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

УПЦ получит автокефалию, уверен патриарх Филарет youtube.com

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет на сто процентов уверен, что УПЦ получит автокефалию.

В нашей стране "разделенная церковь соединится, будет одна украинская церковь", рассказал он в комментарии после мероприятий в Киеве по случаю 32-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции, пишет Укринформ.

"А те, кто не захотят присоединиться к украинской независимой поместной церкви, будут существовать в Украине, но уже не как украинская церковь, а как украинский экзархат российской церкви", — отметил собеседник.

По словам патриарха, "кто хочет служить России, тот должен честно сказать, что он живет в Украине, ест украинский хлеб, а служит русским интересам".

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

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