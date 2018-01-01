"Патриотка за жидовский счет". Геннадий Корбан ответил активистке "Правого сектора"

Политик заявил, что ему стыдно жить с Татьяной Сойкиной одном городе.

Геннадий Корбан. УНИАН

В своем выступлении Сойкина заявила, что "рано или поздно Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии".

"Уважаемая мадам Сойкина! Я имею вам кое что сказать. Щас я сделаю вам скандал и вам будет весело. Я вас уважал, хотя уже забыл за что! Но хотел бы уточнить за вашу , просьбу, мадам Сойкина, по поводу ж@дов? И да, только не надо меня уговаривать по поводу ваших извинений, я и так соглашусь. Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе по поводу очистить страну? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться! Ну вы посмотрите на эту патриотку за ж@довский счёт! На тебе, такое выкинуть! Взяла и умерла посреди полного здоровья!", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что ему стыдно жить с Сойкиной в Одессе.

"В общем, не морочьте мне то место, мадам Сойкина где спина заканчивает свое благородное название и не делайте нервы их есть кому портить. Шоб я Вас так забыл, как я Вас помню, мадам Сойкина! Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!", - написал Корбан. Напомним, по итогам скандала глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция Одессы зарегистрировала производство по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан". Позже президент Петр Порошенко выступил с осуждением заявлений, прозвучавших на марше националистов.

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