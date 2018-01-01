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"Патриотка за жидовский счет". Геннадий Корбан ответил активистке "Правого сектора"

Сегодня, 15:12

Политик заявил, что ему стыдно жить с Татьяной Сойкиной одном городе.

Геннадий Корбан, суд 03
Геннадий Корбан. УНИАН
Политик Геннадий Корбан прокомментировал вызвавшее скандал высказывание лидера "Правого сектора" Одессы Татьяны Сойкиной, которое прозвучало 2 мая на марше националистов.

В своем выступлении Сойкина заявила, что "рано или поздно Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии".

"Уважаемая мадам Сойкина! Я имею вам кое что сказать.  Щас я сделаю вам скандал и вам будет весело. Я вас уважал, хотя уже забыл за что! Но хотел бы уточнить за вашу , просьбу, мадам Сойкина, по поводу ж@дов? И да, только не надо меня уговаривать по поводу ваших извинений, я и так соглашусь. Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе по поводу очистить страну? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться! Ну вы посмотрите на эту патриотку за ж@довский счёт! На тебе, такое выкинуть! Взяла и умерла посреди полного здоровья!", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что ему стыдно жить с Сойкиной в Одессе.

"В общем, не морочьте мне то место, мадам Сойкина где спина заканчивает свое благородное название и не делайте нервы их есть кому портить.  Шоб я Вас так забыл, как я Вас помню, мадам Сойкина! Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!", - написал Корбан.

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Напомним, по итогам скандала глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция Одессы зарегистрировала производство  по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан".

Позже президент Петр Порошенко выступил с осуждением заявлений, прозвучавших на марше националистов. 

 

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Теги:  
Геннадий Корбан, Татьяна Сойкина, Правый сектор
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