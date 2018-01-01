Пеня за долги по коммуналке, новый норматив для банков. Что изменится для украинцев в июне

В Украине могут закрыть многие сельские почтовые отделения.
В Киеве тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведение может подняться с 15,49 гривень за кубометр до 16,7, проект такого постановления утвердила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Также с первого дня лета в нашей стране вид на жительство будут выдавать в форме ID-карты.
Национальный банк с 1 числа начнет внедрение нового норматива для банков — коэффициента покрытия ликвидностью LCR для поддержки финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности.
Кроме того, Минобразования с начала июня планирует осуществлять лицензирование образовательной деятельности высших учебных заведений исключительно в электронном виде.
Госпредприятие "Укрпочта" намерено запустить пилотный проект "Передвижное отделение", который предполагает закрытие многих сельских почтовых отделений. Пилотный проект хотят запустить в Черниговской области.
Напомним, с 1 мая украинцев ждали новые цены на железнодорожные билеты, пересчет пенсий, субсидий и новые тарифы — более высокие. Ознакомиться с нововведениями прошлого месяц можно здесь.
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