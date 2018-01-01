Перебоев с водой в Украине не будет: решена проблема с экспортом дешевого хлора

Частично возобновило работу предприятие "Днепразот".
"На сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Жидкого хлора достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения", - сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология в Facebook.
Согласно сообщению, у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам.
Специалисты водоканалов проведут проверку проб воды и будут дополнительно контролировать ее качество.
Напомним, "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.
Позже сообщалось, что хлор будут импортировать, но это может повлиять на стоимость воды в городах Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram