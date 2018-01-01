Перебои в работе транспорта и электросетей. Киевлян предупредили о новых снегопадах

3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Киевлян предупредили о новых снегопадах фото: sai.gov.ua

В результате воздействия активного циклона в субботу, 3 марта, в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства", — отметили в пресс-службе КГГА в пятницу днем.

Также в горадминистрации заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

"Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу. Напомним автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", — говорится в обнародованной информации.

Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Такое решение принято сегодня, 2 марта, постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Киеве сохранится снежная погода.