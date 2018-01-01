Перебои в работе транспорта и электросетей. Киевлян предупредили о новых снегопадах

3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства", — отметили в пресс-службе КГГА в пятницу днем.
Также в горадминистрации заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.
"Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу. Напомним автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", — говорится в обнародованной информации.
Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.
Такое решение принято сегодня, 2 марта, постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.
Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Киеве сохранится снежная погода.