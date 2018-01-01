Перед "пасхальным перемирием" боевики более 50 раз стреляли, ранены бойцы ВСУ

Вчера на Донбассе боевики применяли разное оружие.

Вчера в зоне АТО террористы, в частности, открывали огонь из вооружения БМП Reuters

зоне АТО на Донбассе перед "пасхальным перемирием" — 29 марта — боевики 57 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, ранены два воина, а еще один получил боевое травмирование.

Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП террористы обстреляли укрепления в районе Павлополя.

Также 82-мм минометы противник применил по военным в Широкино, а гранатометы разных типов и стрелковое оружие — вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Кроме того, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого. Из вооружения БМП враги атаковали Гнутово, Талаковку и Пищевик.

По позициям возле Широкино, шахты "Бутовка" и Павлополя злоумышленники открывали огонь из стрелкового оружия, а в районе Новотроицкого использовали противотанковую управляемую ракету.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал укрепления вблизи Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов — у Луганского.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.