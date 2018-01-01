Переговорщики в Минске договорились о дате разведения войск у Станицы Луганской

Информацию опубликовала Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Таблица на въезде в Станицу Луганскую dnews.dn.ua

Разведение военнослужащих и вооружение от населенного пункта Станица Луганская может состояться в будущий вторник, 10 апреля – в случае, если будут отсутствовать обстрелы на данном участке.

Такую информацию опубликовала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook – по результатам заседания ТКГ в Минске вечером в среду, 4 апреля.

"Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ВКГ относительно пасхального перемирия. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при условии отсутствия стрельбы на этом участке", - говорится в тексте.

По словам Олифер, обсуждение ремонта моста в Станице Луганской уже прошло на всех необходимых уровнях.

"Украинская сторона в очередной раз отметила: мы поддерживаем проведение обустройства моста, который бы отвечал параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевыми в этом контексте являются гарантии безопасности для ремонтных бригад", - резюмировала она.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о переносе из Минска переговоров по Донбассу.