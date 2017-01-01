Перестрелка в Княжичах: Фигурант-полицейский восстановился на работе через суд

Соответствующее решение принято в Окружном административном суде Киева.

Леонид Курята "Громадське"

Окружной административный суд столицы Украины восстановил в должности экс-начальника Управления уголовного розыска ГУ НП по Киеву Леонида Куряту, который проходит в качестве подозреваемого по делу о масштабной перестрелке между полицейцскими и бойцами спецподразделения "КОРД" в селе Княжичи Киевской области.

Такое сообщение опубликовало "Радио Свобода".

Согласно обнародованным данным, в "Едином реестре судебных решений говорится": "Признать противоправным и отменить приказ главного управления Национальной полиции Украины в Киеве от 27 января 2017 года в части увольнения со службы в полиции... полковника полиции с должности начальника управления уголовного розыска главного управления Национальной полиции Украины в Киеве", - говорится в решении суда.

Судьи также обязали представителей Национальной полиции выплатить Куряте всю недополученную им заработную плату в размере 104 701 гривен без вычета налогов и обязательных платежей.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал о том, чей приказ привел к гибели полицейских в Княжичах.