"Пересылали безакцизный алкоголь и наркотики". Луценко объяснил "Новой почте" причины обысков

Крупнейшую в стране пересылочную компанию также обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Юрий Луценко встретился с менеджментом "Новой почты" Фото: Facebook / Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко 19 марта встретился с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.

Причиной визита бизнесмена в ГПУ стали недавние обыски в офисах компании. Об этом сообщается в Facebook.

По словам Луценко, представитель "Новой почты" признал, что обыски в офисах и складских помещениях были проведены в корректной форме. Генпрокурор заявил, что оружие сотрудниками правоохранительных органов не применялось, оргтехника не изымалась и обыски не имели предпосылок к информации о рейдерском захвате.

"Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов", - написал глава ГПУ.

Луценко заверил, что с руководством "Новой почты" правоохранители нашли общий язык, эффективный диалог состоялся и был разработан план действий на будущее.

Юрий Луценко встретился с менеджментом "Новой почты" Фото: Facebook / Юрий Луценко

Напомним, об обысках в офисах "Новой почты" сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк. Он написал в соцсети, что представители Генпрокуратуры забрали его личный компьютер.

Затем пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что причиной обысков послужило уголовное дело в отношении пересылочной компании о неуплате налогов в особо крупных размерах.