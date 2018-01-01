Персоны нон-грата: СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам

В ведомстве подчеркнули, что запрет будет действовать на протяжении пяти лет.

СБУ закрыла въезд в Украину 60 российским дипломатам фото: EPA/UPG

Служба безопасности Украины объявила персонами нон-грата на украинской территории 60 российских дипломатов

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Под запрет попали 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта. Эти граждане Российской Федерации не смогут въезжать на территорию Украины на протяжении пяти лет.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Фото: скрин Facebook/СБУ

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в страну 23 российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее стало известно общее количество российских дипломатов, высылаемых из-за дела Скрипаля.