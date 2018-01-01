Первоклассники получат вместо табелей свидетельство достижений: фото

В министерстве подчеркнули, что новая форма поможет оценить процесс обучения.
"Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика", - сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины.
По словам министра Лилии Гриневич, в будущем в украинской школе намерены отказаться во всех классах от слова "табель".
"Потому что значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как приведен в образце свидетельства для 1 класса", - сказала глава МОН.
Гриневич подчеркнула, что оценивание, которое нам досталось в наследство от советской системы образования, должно быть облечено в совершенно иные формы.
"Задача такого оценивания – раскрыть потенциал каждого ребенка, поддержать его и вдохновить учиться дальше", - сказала министр.
В свидетельстве достижения педагог должен оценить личные достижения школьника. Среди них – "ставит вопрос о новом, непонятном", "доброжелательно относится к окружению", "находит успешные пути решения проблем", "берет ответственность за свои действия", "высказывает собственное мнение по поводу прочитанного" и так далее.
Напомним, Министерство образования и науки Украины обнародовало законопроект "О среднем образовании", в котором закрепляется трехуровневая система общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование - в течение 5 лет, а профильное - в течение 3 лет.
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