Первоклассники получат вместо табелей свидетельство достижений: фото

В министерстве подчеркнули, что новая форма поможет оценить процесс обучения.

Первоклассники больше не будут получать табель УНИАН

Школьники всех украинских школах с 2018 года будут получать по окончании первого класса не традиционный табель, а свидетельство достижений.

"Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика", - сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины.

По словам министра Лилии Гриневич, в будущем в украинской школе намерены отказаться во всех классах от слова "табель".

"Потому что значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как приведен в образце свидетельства для 1 класса", - сказала глава МОН.

Гриневич подчеркнула, что оценивание, которое нам досталось в наследство от советской системы образования, должно быть облечено в совершенно иные формы.

"Задача такого оценивания – раскрыть потенциал каждого ребенка, поддержать его и вдохновить учиться дальше", - сказала министр.

В свидетельстве достижения педагог должен оценить личные достижения школьника. Среди них – "ставит вопрос о новом, непонятном", "доброжелательно относится к окружению", "находит успешные пути решения проблем", "берет ответственность за свои действия", "высказывает собственное мнение по поводу прочитанного" и так далее.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обнародовало законопроект "О среднем образовании", в котором закрепляется трехуровневая система общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование - в течение 5 лет, а профильное - в течение 3 лет.

Читайте наши новости в Facebook