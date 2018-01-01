"Первомай - уже не праздник". Глава Минкульта рассказал украинцам какие даты нужно отмечать

Свои довольно детальные "инструкции" по поводу праздника чиновник озвучил в эфире украинского телевидения.

Глава Минкульта Евгений Нищук Уніан только памятные для страны даты, а праздники типа Первомая (День трудящихся) – уже перестали быть таковыми и утратили свою актуальность.

Такое мнение высказал глава украинского Министерства культуры Евгений Нищук.

"С одной стороны – не хочется определенную возрастную категорию задеть за живое, с другой – не хочется дать шанс еще большей манипуляции или провокации. Вместе с тем "Институт национальной памяти" определенный драфт календаря и празднования дат подал. День труда уже давно не является праздником и парадом. Это дата, когда те, кто имеет огород и приусадебные участки, едут на огороды, а большое количество людей просто пользуется выходным днем, чтобы поехать, в конце концов, отдохнуть на природу. Насколько это важно сохранить? Я думаю, что рано или поздно это изменится", – заявил чиновник в эфире "5 канала".

Кроме того, Нищук объяснил, какие даты в году действительно заслуживают того, чтобы стать праздниками в Украине.

"За последние четыре года у нас появилось значительно больше других дат, которые надо делать не просто выходными, а датами реального почитания и празднования. Это дата реальных героев, дата добровольцев, даты гибели солдат под Иловайском, Дня свободы, 14 октября − День защитника Отечества. Это те новые даты, вошли с нашей историей", – сказал он.

Напомним, ранее Кабмин обнародовал полный календарь праздников в Украине на 2018-й.

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