Первый этап медреформы в Украина: что изменится для жителей страны

Как сообщают в Минздраве, начисление медикам зарплаты по новым принципам начнется с 1 июля нынешнего года.

Первый этап медреформы стартовал 2 апреля http://uc.kr.ua

Со вторника, 2 апреля, в Украине стартовал первый этап медицинской реформы , в ходе которого жителям страны необходимо выбирать для себя врача первичной медпомощи.

В рамках первого этапа украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе новых документов пациентов "закрепят" за конкретными медиками, которые получат оплату в зависимости от количества подписавших с ними декларацию людей. Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля нынешнего года, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Однако в Минздраве сообщают, что подписание деклараций будет возможно только в тех учреждениях, которые присоединились к медреформе и брендированы соответствующей наклейкой с текстом "Тут можно выбрать своего врача". Она свидетельствует и о том, что медучреждение подключено к системе электронного здравоохранения ehealth.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что за принятие медреформы проголосовали 240 депутатов Рады.