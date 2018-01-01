Песков с женой отправился отдыхать в Крым: фото

Татьяна Навка назвала украинский полуостров "лучшим местом на земле".
"Совершенно фантастическое место мы обнаружили в Крыму. Санаторий "Меллас". Что-то нереальное", - подписала Навка фото в Instagram.
Российская фигуристка опубликовала несколько снимков с морского побережья, а также фотографию возле санатория "Меллас", где можно рассмотреть буйную крымскую растительность.
В хештегах Навка отметила фразы "я люблю Крым", "лучшее место на земле", "все отлично".
Напомним, волонтеры сайта "Миротворец" внесли в базу российскую фигуристку, супругу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяну Навку, поскольку Крым она посещает уже не впервые.
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