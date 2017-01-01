"Постепенно теряет лицо и превращается в помойку". Соцсети - о скандальном интервью Портнова на ТВ

Украинские лидеры мнений раскололись в вопросе оценки часового интервью замглавы администрации Виктора Януковича в эфире одного из украинских каналов.

Бывший глава администрации президента Украины, сейчас проживающий в Австрии, выступил в эфире "HARD з Влащенко", авторской передачей ведущей Натальей Влащенко. В эфире обсуждалась политика новых властей, виновные в смертях на Майдане и расследования этих преступлений.

По поводу появления в эфире руководителя администрации Виктора Януковича мнения разделились: часть поддержали выступление Портнова и его оценку положению дел в стране, часть выразила убеждение, что журналисты имеют право интервьюировать кого угодно, часть возмутилась появлением одиозного политика в эфире украинского телеканала. Самые интересные высказывания - в подборке "Главреда".

"Я не смотрю Влащенко (за редким исключением, когда у нее были или дру портнов зья или действительно интересные спикеры), мне не нравится ее манера ведения. Но тут ее минимум, а вот Портнов просто шикарен. Насколько все грамотно и все четко. Я в восторге. И очень жаль, что он не планирует возвращаться в украинскую политику", - пишет популярный блогер Денис Гороховский.

Юрист Елена Лукаш уверена, что Портнов в своих ответах мог говорить гораздо жестче о действующей власти.

"Думайте, и попробуйте аргументированно опровергнуть хотя бы слово из сказанного. И помните: Портнов очень сдерживался и явно щадил оппонентов. Ну ваши собственники в курсе", - написала Лукаш.

"Животное Портнов после эксклюзивного интервью ЗиКу сообщило в ФБ, что сегодня - годовщина "убийства активистами Майдана своих товарищей". Я думаю, все закономерно. Если "в стране ничего не изменилось", а "Порошенко не лучше Януковича", то и майдановцы сами себя стреляли, и Портнов в качестве поводыря нации - закономерный итог", - возмущенно пишет политический эксперт Карл Волох.

Бизнесмен Гарик Корогодский убежден, что сам факт появления такого интервью на украинском ТВ является поступком.

"В одном уверен. Была беседа умных людей, любящих страну. Конечно, многие удивятся – как это, Портнов и любит. Вот так. Не так, как многие "патриоты", иначе, по-своему. И в чем-то я с ним не совпаду, а в чем-то и с Наташей. Но – они не заставляют других любить страну так же. Сам факт выхода такого материала – уже поступок. И да, они не мастера хорового пения", - отмечает Корогодский.

"А чем Портнов в качестве субъекта интервьюирования страшнее Левочкина, под руководством которого он и работал в АП Януковича, и который раздает интервью украинским СМИ налево и направо (в компании с собственной женой и сестрой)?", - спрашивает Петр Олещук.

Телеведующая Олеся Бацман убеждена, что журналист имеет право брать интервью у любого человека.

"Журналист имеет право брать интервью у любого. Точка. Можно обсуждать насколько профессионально сработал ведущий. Можно обсуждать насколько актуален и полезен спикер для аудитории. Рейтинги, кстати, покажут. Можно обсуждать достаточно ли острыми были вопросы и были ли раскрыты все неудобные темы для одиозного героя. Но нельзя обсуждать аксиому - журналист имеет право брать интервью у любого", - отмечает редактор издания "Гордон".

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Аналогичного мнения придерживается мэр Днепра Борис Филатов.

"Адвокат обязан защищать любого преступника. Журналист имеет право брать интервью у того, кого сочтет нужным. Только тогда, когда мы все это поймем, наша Революция Достоинства победит", - написал политик.

Другой известный политик Михаил Добкин прокомментировал возмущение фактом выхода интервью.

"Это вопиющее злоупотребление свободой слова", – эксперты о передаче Влащенко с Портновым. Господа, чи панове или как там вас ещё, вы не эксперты, вы унылое г@вно! И это не только моё мнение. Андрей Портнов - отличное интервью. Наташа Влащенко - респект".

Блогер Мирослав Олешко уверен, что за десятки тысяч долларов бывших представителей властибудут представлять оппозиционерами, а не виновными в гибели Небесной сотни.

"Программу с участием одного из убийц участников Майдана была записана неделю назад. Я сомневаюсь, что она была случайно выпущена в годовщину убийства Нигояна. Кто платит, тот и заказывает. Чтобы было больно ударили именно в этот день. Это в каком то плане проверка нас на прочность и память. Проглотим? Ну если проглотят, то отлично. Сделаем из Портнова оппозиционера, который скрывается от хунты... Ой нет, от преступной власти", - иронизирует Олешко.

Советник главы МВД Антон Геращенко выразил уверенность в том, что телеканал "постепенно теряет лицо и превращается в помойку".

"Только что народный депутат Иван Винник покинул прямой эфир телеканала "ZIK" в знак протеста против сегодняшней трансляции в эфире "ZIK" программы "Hard" с бывшим заместителем главы Администрации Президента Януковича Андреем Портновым. Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвертой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать "тёплую ванну" в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича - Андрею Портнову. Я согласен и поддерживаю позицию Ивана Винника", - уточнил Геращенко.





Журналистка Алена Яхно отдает должное генеральному продюссеру каналу ZiK Наталье Влащенко, которая отважилась пригласить Портнова на интервью:

"Я уважаю умных и компетентных людей, даже если они со знаком "минус". А Портнов умный, этого у него не отнять. И мне даже иногда бывает жалко, что среди "наших" мало таких качественных специалистов, как он. И я знаю, что много моих знакомых читают его фб. Им нравятся его хлесткий стиль и меткие оценки. Но лайкать они его не решаются Наташа Влащенко решилась. Респект".

Отреагировал на скандал и сам Портнов.

"Петр Алексеевич, раз Вашему большому творческому коллективу так понравилось вчерашнее интервью, пропадать больше надолго не стану. Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", - написал бывший глава администрации президента Украины.

Полное видео передачи можно посмотреть ниже.