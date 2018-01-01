"Петр Лев": Дубинский показал настоящую страницу Порошенко в Facebook

На страницу президента подписаны политики, бизнесмены, а также несколько членов его семьи.

Петр Порошенко El Pais

Журналист Александр Дубинский заявил, что ему удалось отыскать подлинную страницу президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Скриншотами страницы он поделился в своем Telegram-канале.

Журналист утверждает, что Порошенко ведет страницу в соцсети под никнеймом Peter Lions (Петр Лев). "На протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена", - пишет Дубинский.

На страницу президента подписаны политики, бизнесмены, а также несколько членов его семьи. В свою очередь, сам Порошенко подписался на трех украинских журналистов, в том числе и на Дубинского. Журналист отмечает, что после публикации им скриншотов, страница все еще существует, но на данный момент зачищена и открыта только для "друзей". "Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2.35 ночи", - шутит Дубинский.



"Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич. Теперь можно приоткрыть карты и ваше очередное Incognito", - подытожил он.

Ранее журналист поделился мнением о том, зачем Петр Порошенко попросил Конституционный суд вернуть Вернуть Януковичу звание президента.

"Зачем Порошенко возвращать Януковичу звание президента? Все очень цинично и прозаично. С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович. То есть, без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, - можно принять простым большинством", - объяснил Дубинский.

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