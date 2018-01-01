Певица Слава, водка и Азаров с Медведевым: стали известны подписки тайного аккаунта Порошенко в Facebook

У президентского, так сказать, альтер-эго, достаточно необычные вкусы и запросы.

От имени страницы Peter Lions в социальной сети Facebook, которая, по информации журналиста Александра Дубинского, принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, ставит "лайки" уличным боям, российским певицам и разным политикам.

На данный момент страницу тщательно "почищена" и закрыта от посторонних пользователей. Однако нетронутыми остались подписки и перечни понравившихся страниц.

Больше всего "лайков" у аккаунта Peter Lions в разделе "Музыка". Причем помимо украинских исполнителей (Скрябин, Океан Эльзы, Джамала, Тина Кароль, Ани Лорак, Братья Гадюкины), также "залайканы" страницы Кристины Орбакайте, Ирины Аллегровой, певиц Славы и Нюша, а также зарубежных исполнителей - Кристины Агилеры, Рианны, Пола МакКартни, Элтона Джона.

Из медиапродукции аккаунт "залайкал" телепередачи "Право на владу", "Мисс Украина", "Гроші", НТВ, "Свобода слова", телеканал "Прямий", газета "Вести", "Квартал 95".

Среди других интересных "лайков" и подписок можно отметить "Лучшие уличные бои", водка Finlandia и Absolut, журнал "Помада Жизненные истории", Биткоин, сообщества "ЮлеСтоп" и "Против Ляшко".

Но самое интересно, что именно с аккаунта Peter Lions были "залайканы" страницы одиозного бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и премьера РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист Дубинский деанонимизировал в Facebook всю семью президента Украины.

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