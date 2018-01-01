"Пилсудский — враг Украины!". Националисты устроили митинг у посольства Польши

Демонстранты потребовали ужесточения политики в отношении Варшавы.

У посольства Польши прошла акция ОУН фото: РБК-Украина

В четверг, 22 марта, представители ОУН провели акцию у здания посольства Польши в Киеве.

При этом участники акции кричали "Пилсудский — врагу Украины!", "Слава Украине!".

Демонстранты потребовали от властей ужесточения политики в отношении Варшавы.

Ранее Львовский облсовет потребовал огласить персоной нон грата главу канцелярии Дуды.

Напомним, 19 марта у посольства Украины в Варшаве прошла манифестация польских националистов, которые сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Такая акция стала ответом на шествие, которое состоялось во Львове 4 марта, приуроченное ко дню гибели Шухевича. Участники марша несли в руках антипольские лозунги.