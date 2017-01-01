"Пионеры Труханова". Одесские депутаты устроили корпоратив в коммунистическом стиле

А основной музыкальной темой мероприятия, видимо, был "битловский" шлягер Back in USSR.

Депутаты городского совета Одессы от партии "Доверяй делам", возглавляемой градоначальником Геннадием Трухановым, провели новогодний корпоратив в стиле СССР и переоделись в пионеров.

Такой сообщение на своей странице в Facebook опубликовал активист ВО "Свобода" Александр Винницкий. Он также обнародовал соответствующий фотоснимок с мероприятия.

По мнению Винницкого, после такого преображения депутатов становится понятно, почему они хотяи вернуть прежние, советские названия улиц в Одессе и сопротивляются декоммунизациию

При этой активист назвал народных избранников "пионерами Труханова".

Напомним, ранее мэр Одессы сделал официальное заявление по поводу скандала с пьяной чиновницей.