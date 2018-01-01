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"Письма счастья". Украинские компьютеры атакует новый вирус: подробности

Сегодня, 18:31

В Украине опять не все в порядке в отрасли кибербезопасности.

вирус, хакеры, компьютер
Ноутбук, зараженный вирусом wordyou.ru
Украинским пользователям компьютеров от имени Государственной фискальной службы начали рассылать электронные письма, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины. Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", – говорится в тексте.

Одним из самых популярных примеров таких вредоносных писем - сообщение о нарушении коммерсантами налогового законодательства Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за кибератаками против Украины стоят российские военные хакеры.

 
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Украина, компьютеры, вирус, ГФС
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