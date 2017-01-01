"Пламенный. Коррупционер". По сети прокатилась новая волна возмущения "сейшельским" отдыхом Луценко

Попытки генпрокурора объяснить ситуацию со своей стороны вызвали лишь новые шквалы возмущения.

Юрий Луценко facebook.com/LarysaSargan

"Поехать на Сейшелы и не выложить ни одной фоточки с черепахой или кокосом. Титаны духа просто", − написала пользовательница Алена Яхно.

"А где Сказочноебали?", - иронически спросил пользователь Олег Яковищенко.

"Сын заплатил,а деньги сыну дал па-па". - написал пользователь Виталий Станкевич.

"Они этого не понимают, что даже если ты честно их заработал, в такой нищей стране чиновник не имеет права себя так вести. Это не элита, это шариковщина", - попытался коротко описать логику, которой руководствуются украинские высокополставленные чиновники пользователь Константин Глазунов.

"Пламенный. Коррупционер", - сакрастически прокомментировал пользователь Володя Свалюк.

"Ты где деньги берешь на отдых? Из тумбочки. А в тумбочку кто кладет? Жена. А она где берет? Я ей даю. А ты откуда берешь? Из тумбочки", - вспомнил после комментария Луценко бородатый анекдот пользователь Александр Куцын.

"Самый высокий уровень коррупции в Европе, а прокурор загорает на островах. И преследует украинских борцов с коррупцией. Перерожденец", - написал пользователь Валерий Линицкий.

"Случайно гулял по Амстердаму: гляжу - валяется билет на Сейшелы. И что скажете теперь?", - насмешливо написал пользователь Вячеслав Голуб.