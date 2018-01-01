Племянник криминального авторитета. СМИ узнали о боксере Островском, сбившем насмерть девочку

Дядя одиозного мажора был не единожды судим и проворачивал махинации с недвижимостью.

Кирилл Островский, который в Киеве на автомобиле Хаммер на светофоре сбил насмерть 10-летнюю девочку, является родственником криминального авторитета и злоумышленника, проворачивающего незаконные операции с недвижимостью.

Как сообщает "Обозреватель", мать 23-летнего парня - старшая сестра криминального авторитета Саши Оболонского.

По информации издания, Оболонский был несколько раз судим, в том числе, за умышленное убийство. Дядя мажора Островского убил собственного отца, однако позже дело переквалифицировали в "убийство по неосторожности".

В феврале 2018 года Оболонский был задержан за участие в преступной группировке, которая проворачивала незаконные операции с недвижимостью. Однако сейчас он снова на свободе.

В 2016 году Оболонский отличился и тем, что порезал колеса припаркованной во дворе машине, которую он зацепил на своем Bentley. Этот момент попал на видео.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя Хаммера Кирилла Островского, который накануне сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве, на два месяца - до 21 сентября.

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