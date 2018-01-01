По террористам открыли огонь на Северодонецком направления, отметил активист.

На Донбассе "третья сила" уничтожила четырех боевиков, сообщил волонтер Reuters

В ночь на понедельник, 25 июня, на Донбассе "третья сила" в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины обстреляла боевиков из 122-мм вооружения, уничтожены четыре противника.

Неизвестные "плотно отработала по всем намеченным плановым целям" на Северодонецком направления в районе поселков Крымское, Новотошковское, Желобок, говорится на странице волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

"В результате четверо сепаратистов болеть за "Мордор" (сборную Российской Федерации по футболу, в стране проходит Чемпионат мира-2018 — Ред.) уже не смогут никогда. Ну разве что только из ада", — отметил активист.

На Донбассе "третья сила" уничтожила четырех боевиков, сообщил волонтер Скриншот с facebook.com/Юрий Мысягин

Ранее волонтер Роман Доник писал, что на Донбассе в районе операции Объединенных сил украинские воины 21 июня ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР".

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