"Пляжнаш": в сети появились печальные фотографии девственно пустых пляжей Крыма

На снимках - совершенно пустые пляжи когда-то популярного курорта.
Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Новоотрадное. Эдикъуйский район. Что-то фантастическое и необитаемое", - говорится в подписи к фото.
На снимке - совершенно пустые пляжи когда-то популярного курорта. Впрочем, такая ситуация не только там - не лучше обстоят дела с туристами и в Керчи.
"Пляжнаш", - мрачно пошутили на странице в подписи под фото.
Ранее в Сети появились фотографии безлюдного ялтинского ж/д вокзала; некогда он был полон туристами, а при оккупантам практически опустел, зато его укрепили.
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