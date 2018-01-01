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"Пляжнаш": в сети появились печальные фотографии девственно пустых пляжей Крыма

Сегодня, 13:58

На снимках - совершенно пустые пляжи когда-то популярного курорта.

мусор на пляже крыма 3
Апостроф
В оккупированном Россией Крыму, несмотря на разгар туристического сезона, жару и теплую воду отчего-то совершенно не замечается никаких отдыхающих.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

‏"Новоотрадное. Эдикъуйский район. Что-то фантастическое и необитаемое", - говорится в подписи к фото.

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Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

На снимке - совершенно пустые пляжи когда-то популярного курорта. Впрочем, такая ситуация не только там - не лучше обстоят дела с туристами и в Керчи.

"Пляжнаш",  - мрачно пошутили на странице в подписи под фото.

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Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

Ранее в Сети появились фотографии безлюдного ялтинского ж/д вокзала; некогда он был полон туристами, а при оккупантам практически опустел, зато его укрепили.

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Теги:  
Крым, пляж, фотографии, разруха, оккупация, запустение
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