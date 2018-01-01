По Винницей полицейский выстрелил в коллегу во время открытого урока в школе

Правоохранители пришли в учебное заведение, чтобы провести для детей специализированное занятие.
Однако в процессе демонстрации, как сообщает ТСН, капитан случайно выстрелил в живот лейтенанту.
По информации журналистов, мужчина с ранением брюшной полости был госпитализирован. А учителя и ученики в момент выстрела даже не осознали, что он был настоящим и любой из них мог стать мишенью.
"Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием, которое было при нем, так как работник полиции получил разрешение для сопровождения этих образцов оружия в школу", - сообщила Анна Олейник, представитель Нацполиции в Винницкой области.
Капитана полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей. Все обстоятельства инцидента выяснит следствие. Осуществивший выстрел полицейский может получить до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Полонском районе Хмельницкой области парень ударил ножом участкового инспектора полиции — старшего лейтенанта. Страж порядка попал в больницу в тяжелом состоянии.