По Винницей полицейский выстрелил в коллегу во время открытого урока в школе

Правоохранители пришли в учебное заведение, чтобы провести для детей специализированное занятие.

Капитан полиции выстрелил в коллегу на уроке в школе Фото: xandtor/unsplash

В селе Рубань Винницкой области капитан полиции пришел со своим коллегой-лейтенантом в школу, чтобы провести для 40 учеников открытый урок, посвященный доблестной работе стражей порядка.

Однако в процессе демонстрации, как сообщает ТСН, капитан случайно выстрелил в живот лейтенанту.

По информации журналистов, мужчина с ранением брюшной полости был госпитализирован. А учителя и ученики в момент выстрела даже не осознали, что он был настоящим и любой из них мог стать мишенью.

"Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности при обращении с оружием, которое было при нем, так как работник полиции получил разрешение для сопровождения этих образцов оружия в школу", - сообщила Анна Олейник, представитель Нацполиции в Винницкой области.

Капитана полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей. Все обстоятельства инцидента выяснит следствие. Осуществивший выстрел полицейский может получить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Полонском районе Хмельницкой области парень ударил ножом участкового инспектора полиции — старшего лейтенанта. Страж порядка попал в больницу в тяжелом состоянии.