"Победа вопреки всему". В Сети бурно обсуждают триумф украинца на Олимпиаде-2018

Победе украинца радовались как обычные пользователи Сети, так и политики.

В Сети бурно обсуждают украинское золото на Олимпиаде Reuters

В воскресенье, 18 февраля, на зимней Олимпиаде-2018 украинец Александр Абраменко добыл золотую медаль во фристайле.

Украинский спортсмен удачно выполнил прыжок и получил от судей максимальную оценку 128.51 балла.

Победе украинца радовались как обычные пользователи так и политики во главе с президентом Петром Порошенко.

"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!" — говорится в поздравлении Порошенко.

"Ура! Александр Абраменко завоевал золотую медаль во фристайле на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и приносит нам в копилку первую медаль!" — не отстал от главы государства нардеп Борислав Береза.

Однако не все пользователи соцсетей одобрили ликование украинских политиков. Андрей Лохматов в Facebook пишет "У нас в Украине уже долгие годы, что бы не происходило — то все вопреки, а не благодаря".

Его поддержали многие пользователи:

"А потом ещё наши политики обвиняют наших спортсменов, которые начинают выступать за другие страны, в предательстве", подчеркнула Irina Medvedeva.

"зато теперь мы вспомним изречение: У победы много родителей...", — напомнила Nina Voytova.

"А сборная в Украине и не тренеруется. Негде. И детей никто не готовит. Негде. Абраменко — последний", — констатирует Dmitry Tyosov.

"Мы ждем от наших спортсменов побед, которым негде тренироваться", — подчеркнула Irina Ruseva.

"У нас любой вид спорта вопреки.... и только благодаря родителям и тренерам — энтузиастам добываются медали и места", — считает Alevtina Astashkina.

"У политиков и чиновников свои соревнования. Кто больше сворует", — иронизирует Marina Lu.

"В Тисовце все трамплины уже больше 20 не работают...(((", — рассказала Юлія Біленко.

"Вопреки всему ещё ребята побеждают", — добавил Игорь Федорчук.

"Мінспорту зараз почне собі медалі вішати і розповідати як вони сприяють розвитку спорту. Якщо б ще наш спортсмен-саночник виграв, то втер би ніс всім з мінспорту і не тільки. Санки він сам зробив у гаражі. І з ними поїхав на олімпіаду. Це "рівень" європейської країни?", — подчеркнул Anton Shevchenko.

"Никакие чинуши и близко не имеют никакого отношения к успехам наших спортсменов", — резюмировал Виктор Геннадьевич.

Напомним, ранее Абраменко рассказал о своем триумфе на Олимпиаде-2018.