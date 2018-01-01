"Победа вопреки всему". В Сети бурно обсуждают триумф украинца на Олимпиаде-2018

Победе украинца радовались как обычные пользователи Сети, так и политики.
Украинский спортсмен удачно выполнил прыжок и получил от судей максимальную оценку 128.51 балла.
Победе украинца радовались как обычные пользователи так и политики во главе с президентом Петром Порошенко.
"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!" — говорится в поздравлении Порошенко.
"Ура! Александр Абраменко завоевал золотую медаль во фристайле на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и приносит нам в копилку первую медаль!" — не отстал от главы государства нардеп Борислав Береза.
Однако не все пользователи соцсетей одобрили ликование украинских политиков. Андрей Лохматов в Facebook пишет "У нас в Украине уже долгие годы, что бы не происходило — то все вопреки, а не благодаря".
Его поддержали многие пользователи:
"А потом ещё наши политики обвиняют наших спортсменов, которые начинают выступать за другие страны, в предательстве", подчеркнула Irina Medvedeva.
"зато теперь мы вспомним изречение: У победы много родителей...", — напомнила Nina Voytova.
"А сборная в Украине и не тренеруется. Негде. И детей никто не готовит. Негде. Абраменко — последний", — констатирует Dmitry Tyosov.
"Мы ждем от наших спортсменов побед, которым негде тренироваться", — подчеркнула Irina Ruseva.
"У нас любой вид спорта вопреки.... и только благодаря родителям и тренерам — энтузиастам добываются медали и места", — считает Alevtina Astashkina.
"У политиков и чиновников свои соревнования. Кто больше сворует", — иронизирует Marina Lu.
"В Тисовце все трамплины уже больше 20 не работают...(((", — рассказала Юлія Біленко.
"Вопреки всему ещё ребята побеждают", — добавил Игорь Федорчук.
"Мінспорту зараз почне собі медалі вішати і розповідати як вони сприяють розвитку спорту. Якщо б ще наш спортсмен-саночник виграв, то втер би ніс всім з мінспорту і не тільки. Санки він сам зробив у гаражі. І з ними поїхав на олімпіаду. Це "рівень" європейської країни?", — подчеркнул Anton Shevchenko.
"Никакие чинуши и близко не имеют никакого отношения к успехам наших спортсменов", — резюмировал Виктор Геннадьевич.
Напомним, ранее Абраменко рассказал о своем триумфе на Олимпиаде-2018.