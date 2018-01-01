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"Победобесие" в Одессе. Девушка обнажилась на акции "Бессмертного полка": фото

Сегодня, 14:12
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1 / 6 Девушка обнажилась на акции "Бессмертного полка" (Facebook/В.Балинского)

Шедшая за девушкой женщина заставила ее одеться.

Во время акции "Бессмертного полка" в Одессе возле памятника Неизвестному матросу одна из участниц шествия обнажила грудь.

Об этом написал в одессит Владислав Балинский и опубликовал соответствующие фото.

"Девушка прониклась настроением толпы. Каждый из участников "Бессмертного полка", выстояв очередь и подходя к вечному огню, пытался как можно громче выказать свою любовь к "деду", а у нее вот си**ки, например! Ну, почему бы не показать?", — написал он.

По его словам, шедшая за девушкой мать заставила ее одеться.

"Иначе это могло бы вызвать в толпе цепную реакцию, и си*ек стало бы намного больше", — предположил горожанин.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева — возле станции метро "Арсенальная" — во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка, пострадал мужчина.

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Теги:  
Одесса, Бессмертный полк, памятник, Неизвестный солдат, обнажение
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