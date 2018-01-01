Побитые окна, внутри все время вода. Журналист показал фото заброшенного ж/д вокзала в Донецке

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1 / 5 В Донецке скоро вокзал придет в полную негодность, считает Денис Казанский (deniskazansky.com.ua)

Сторонники "русского мира" завоевали худшую жизнь, подчеркнул Казанский.

В Донецке скоро вокзал придет в полную негодность, считает Денис Казанский deniskazansky.com.ua

В захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецке здание железнодорожного вокзала заброшено, никому не нужно — окна побиты, крыша протекает, внутри все время вода, перекрытия гниют.

Сторонники "русского мира" завоевали худшую жизнь — без мобильной связи, без банков, без аэропорта и вокзала, говорится на сайте журналиста Дениса Казанского.

"Поезда сюда (в Донецк — Ред.) больше не ездят. Железную дорогу еще три года назад завалило обломками моста, и с тех пор их так и не убрали. Новые здания железнодорожного вокзала, которые построила "проклятая Украина" к Евро-2012, стоят заброшенные, с побитыми окнами, которые лишь местами заколочены фанерой", — отметил он.

По его словам, скоро вокзал придет в полную негодность. "Зачем все это хозяйство захватывали, если теперь оно никому не нужно? Люди сюда по-прежнему приезжают, но уже не для того, чтобы куда-то уехать. А для того, чтобы поговорить по телефону", — добавил Казанский.

"Ведь люди Захарченко (главарь "ДНР" Александр Захарченко — Ред.) отрезали в Донецке украинскую мобильную связь. Теперь МТС ловит только на окраинах, где сигнал добивает с украинской стороны", — подчеркнул автор.

Напомним, в начале февраля Денис Казанский сообщил, что в Донецке на почте людям выдают талоны на звонки с мобильного оператора боевиков "ДНР" — "Феникс". До этого в "ДНР" отключили мобильную связь от оператора Vodafone ради того, что заработать денег на "Фениксе", но потом главари "республики" попросили компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на захваченной территорию через РФ.