"Побороть тяжелую болезнь не смог". Порошенко прокомментировал смерть экс-узника Кремля

Ушел из жизни сильный духом человек, подчеркнул президент.

Юрий Солошенко не смог побороть тяжелую болезнь, отметил президент Скриншот видео с youtube.com

Президент Петр Порошенко сообщил, что освобожденный из российского плена украинец Юрий Солошенко "боролся за жизнь до последнего".

К сожалению, бывший узник Кремля "побороть тяжелую болезнь не смог", написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни Юрий Данилович Солошенко — чрезвычайно светлый, сильный духом человек. Он боролся за жизнь до последнего…", — отметил украинский лидер.

Юрий Солошенко не смог побороть тяжелую болезнь, отметил президент Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Ранее первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко написала, что Юрий Солошенко умер 4 апреля в возрасте 75 лет, он боролся с раком.

Напомним, наш соотечественник вернулся на Родину из России в июне 2016 года. В РФ он был незаконно осужден, а позже — помилован президентом государства Владимиром Путиным.