Лишь треть респондентов считает, что тарифы на услуги электроснабжения соответствуют их качеству.
Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг". При этом за закупки угля за границей выступают преимущественно более молодые люди. Географически на закупки у "Л/ДНР" согласны жители юга и востока страны.
Поровну разделились мнения касательно закупок газа:
Еще порядка 20% с ответом на этот вопрос не определились.
Энергетически независимой страной Украину назвали 20% опрошенных, частично независимой — половина, полностью энергетически зависимой — еще почти 20%, каждый десятый респондент ответить затруднился.
Довольны услугами электроснабжения, которые им предоставляются, 70% опрошенных, скорее недовольны — 28%. При этом лишь треть респондентов считает, что тарифы на услуги электроснабжения соответствуют их качеству, противоположной точки зрения придерживаются более 60%.
Как сообщалось, с сентября текущего года граждан Украины ожидает рост цен на водоснабжение. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.
Ранее единственный производитель жидкого хлора в Украине, предприятие "ДнепрАзот", полностью остановило работу. Всему виной – слишком высокая цена на газ.
Позднее завод возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $ 1,6 тыс.) за тонну. Однако подорожания воды не избежать, заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.
Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что блокада захваченной территории ослабила украинскую экономику.
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