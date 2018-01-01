Под Авдеевкой "третья сила" уничтожила блиндаж боевиков — волонтер

Инцидент произошел несколько дней назад, отметил активист.

Под Авдеевкой уничтожен блиндаж противника, сообщил волонтер Reuters

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что под Авдеевкой Донецкой области "третья сила" уничтожила один из блиндажей боевиков.

Инцидент произошел несколько дней назад в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, написал активист на своей странице в Facebook.

"… в небе появилась неизвестная "третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь в том районе сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами", — отметил Мысягин.

Под Авдеевкой уничтожен блиндаж противника, сообщил волонтер facebook.com/Yuriy Mysyagin

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" писал, что на Донбассе на протяжении июня воины операции Объединенных сил уничтожили 86 боевиков, также ликвидированы два командно-наблюдательных пункта врага.

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