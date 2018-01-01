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Под Черновцами автобус врезался в поезд: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 20:22

Водитель транспортного средства нарушил правила переезда через железнодорожный путь.

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Грузовой поезд на большой скорости снес микроавтобус фото: ТСН.ua
В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области на железнодорожном переезде пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым поездом.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, в результате ДТП два человека погибло, семеро госпитализированы, из них трое находятся в реанимации.

"Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы", - говорится в сообщении полиции.

Микроавтобус перевозил сотрудников одного из частных предприятий, в салоне находилось 18 человек. Транспортное средство является собственностью другого предпринимателя, который на законных основаниях предоставлял услуги по перевозке пассажиров.

В полиции отметили, что водитель ДТП задержан. На месте инцидента проходят следственные действия.

Напомним, в этот же день произошло смертельное ДТП на трассе Горловка-Бахмут. Из-за столкновения Renault и Opel погибли трое пассажиров "Опеля".

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Теги:  
Черновицкая область, ДТП, микроавтобус. поезд, столкновение
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