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Под Днепром бойцы "Правого сектора" учат женщин воевать

Сегодня, 01:28

Представительниц прекрасного пола будут обучать обращению с оружием.

еаквы
Женщин обучат тактике войны Фото: Reuters
В учебном центре "Украинской добровольческой армии" набирают женщин на обучение по военной подготовке.

Как сообщается на странице организации в Facebook, в селе Великомихайловка Днепропетровской области, на базе учебного центра УДА, состоится шестидневный семинар по базовой военной подготовке для женщин.

В бесплатном вышколе могут принять участие все желающие совершеннолетние дамы. Им будут преподавать основы поведения с оружием, тактику боя, домедицинскую помощь, самозащиту и военную психологию.

еаквы
Фото: Facebook/УДА

Напомним, российские телевизионные пропагандисты сняли ролик о военном конфликте на Донбассе, в котором боевике "ДНР" якобы сражаются с бойцами ДУК "Правый сектор"

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Теги:  
Правый сектор, женщины, война
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