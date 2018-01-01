Под Днепром бойцы "Правого сектора" учат женщин воевать

Представительниц прекрасного пола будут обучать обращению с оружием.

Женщин обучат тактике войны Фото: Reuters

В учебном центре "Украинской добровольческой армии" набирают женщин на обучение по военной подготовке.

Как сообщается на странице организации в Facebook, в селе Великомихайловка Днепропетровской области, на базе учебного центра УДА, состоится шестидневный семинар по базовой военной подготовке для женщин.

В бесплатном вышколе могут принять участие все желающие совершеннолетние дамы. Им будут преподавать основы поведения с оружием, тактику боя, домедицинскую помощь, самозащиту и военную психологию.

Напомним, российские телевизионные пропагандисты сняли ролик о военном конфликте на Донбассе, в котором боевике "ДНР" якобы сражаются с бойцами ДУК "Правый сектор"

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