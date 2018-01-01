Под Днепром эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества: фото

Спасатели отмечают, что около 700 человек были эвакуированы в течение шести минут.

В школе распылили неизвестное вещество Фото: пресс-служба Павлоградского горсовета

В Павлограде Днепропетровской области в помещении школы №15 было распылено неизвестное вещество.

"Сегодня в 11 часов 56 минут в Павлоградской общеобразовательной школе №15 возникло чрезвычайное событие: в месте общего пользования неустановленным лицом было распылено вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель", - говорится в сообщении отдела по чрезвычайным ситуациям Павлоградского горсовета.

По информации спасателей, из помещения учебного учреждения было эвакуировано в течение шести минут порядка 680 человек – учеников, учителей и персонала школы.

Фото: пресс-служба Павлоградского горсовета

"В школе проведены проветривание, дегазация и влажная уборка помещений. После дегазации помещений специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований произведен отбор проб воздуха для изучения на наличие фенола, формальдегида, аммиака", – отмечают в городском совете.

В ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что за медицинской помощью обратился один человек, который во время инцидента пожаловался на ухудшение самочувствия.

Фото: пресс-служба Павлоградского горсовета

В настоящее время учебный процесс приостановлен, осуществляются мероприятия по дальнейшей дегазации помещений, а также выяснение причин и поиск причастных к инциденту лиц.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

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