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Под Днепром фура с пьяным водителем упала с моста на железную дорогу: фото

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1 / 6 Пьяный водитель упал вместе с машиной с моста (Фото: ГСЧС/НПУ)

Спасателям удалось восстановить движение транспорта лишь спустя несколько часов.

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Пьяный водитель упал вместе с машиной с моста Фото: ГСЧС/НПУ
На автодороге Киев-Луганск-Изварино вблизи города Новомосковск Днепропетровской области 15 июня 56-летний водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути на перегоне Самаровка-Новомосковск.

По данным полиции, в результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта на два часа.

Водителя с множественными ушибами госпитализировали. Позже в больнице выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства против водителя, нарушившего закон.

Как ранее сообщалось, в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель пострадал, его доставили в больницу, однако он умер, не приходя в сознание. Позже выяснилось, что это известный бизнесмен. Анатолий Скоромный.

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Теги:  
ДТП, грузовик, водитель, пьяный, мост
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