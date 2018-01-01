Под Днепром фура с пьяным водителем упала с моста на железную дорогу: фото

Спасателям удалось восстановить движение транспорта лишь спустя несколько часов.
По данным полиции, в результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта на два часа.
Водителя с множественными ушибами госпитализировали. Позже в больнице выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии.
Решается вопрос об открытии уголовного производства против водителя, нарушившего закон.
Как ранее сообщалось, в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель пострадал, его доставили в больницу, однако он умер, не приходя в сознание. Позже выяснилось, что это известный бизнесмен. Анатолий Скоромный.
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