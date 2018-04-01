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Под Днепром группа людей остановила и разрисовала поезд: видео

Сегодня, 14:43

Выяснением нюансов инцидента сейчас занимаются правоохранители.

Поезд скриншот
Скриншот из видео
Вблизи города Днепр в воскресенье, 1 апреля, группа неизвестных молодых людей остановила поезд маршрута "Днепр - Баловка" на платформе 52-й километр - для того, чтобы нанести на него граффити.

По словам машиниста, их насчитывалось около 30 человек, сообщает портал "Информатор".

Согласно предварительной версии событий, неизвестные открыли кран и остановили состав. Машинист попытался продолжить движение, но агрессивные молодчики люди не позволили ему этого сделать. Они сообщили сотруднику железной дороги о том, что будут "держать" до того момента, пока его не раскрасят окончательно.

Об инциденте немедленно известили правоохранителей и вызвали полицейский патруль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла железнодорожная катастрофа.

 
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Украина, Днепр, поезд, машинист, полиция
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