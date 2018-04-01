Под Днепром группа людей остановила и разрисовала поезд: видео

Выяснением нюансов инцидента сейчас занимаются правоохранители.
По словам машиниста, их насчитывалось около 30 человек, сообщает портал "Информатор".
Согласно предварительной версии событий, неизвестные открыли кран и остановили состав. Машинист попытался продолжить движение, но агрессивные молодчики люди не позволили ему этого сделать. Они сообщили сотруднику железной дороги о том, что будут "держать" до того момента, пока его не раскрасят окончательно.
Об инциденте немедленно известили правоохранителей и вызвали полицейский патруль.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла железнодорожная катастрофа.