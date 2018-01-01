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Под Горловкой российского снайпера "умножили на ноль" — волонтер

Сегодня, 11:40

Противник уничтожен прошлой ночью, отметила активистка.

Снайпер
Под Горловкой выследили и уничтожили российского снайпера, сообщила волонтер Reuters
Под захваченной Горловкой Донецкой области украинские воины обезвредили российского снайпера.

Бойцы "выследили и умножили на ноль" противника, написала на своей странице в Facebook волонтер и военный блогер Виктория Руденко.

"… ночью (в ночь на вторник, 17 июля, — Ред.) под Горловкой был обезврежен российской снайпер... молодцы ребята, хорошо сработали...", — отметила Руденко.

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Под Горловкой выследили и уничтожили российского снайпера, сообщила волонтер Скриншот с facebook.com/Viktoriya Rudenko

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.

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Теги:  
Горловка, российский снайпер, волонтер, Донбасс, Виктория Руденко
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