Под Харьковом ребенок обгорел в костре во время празднования Ивана Купала

Правоохранители отмечают, что ребенок упал в огонь, когда родители отвлеклись.

Традиционные купальские забавы закончились трагедией УНИАН

В Кегичевском районе Харьковской области с ожогами госпитализирован 5-летний мальчик после падения в купальский костер.

"Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ребенка с помощью санавиации доставили в одну из больниц Харькова, где ему была предоставлена медицинская помощь.

"Известно, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит", - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Представитель пресс-службы Харьковского горсовета сообщила, что пострадавший мальчик госпитализирован в ожоговый центр Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова.

"Все очень плохо. Критическое состояние. Ожоги сильные и очень обширные", - сказала она.

Напомним, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале парень получил ожоги рук и груди. Сотрудники вокзала предполагают, что пострадавший катался на крыше электрички и его ударило током.

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