Под Киевом автобус сбил двух детей на пешеходном переходе, одна девочка погибла

Девочка с подругой выехала на роликах прямо перед транспортом.

В воскресенье, 20 мая, в Борисполе Киевской области автобус сбил двух детей на пешеходном переходе, в результате один ребенок погиб.

Девочка с подругой выехала на роликах прямо перед транспортом. Автобус ударил одну из них, а вторую переехал насмерть. Выжившая девочка срочно госпитализирована, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Степень вины участников определит следствие: могут быть много факторов. Но вполне возможно что девочки выехали на роликах на дорогу и у водителя не было возможности избежать столкновения", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в жутком ДТП погибли пять человек.

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