Под Киевом два города в знаменательные дни решили вывешивать красно-черный флаг

Знамя будет развиваться над муниципальными зданиями.

Флаг ОУН уже развивается в Броварах Фото: Facebook/Антон Мотовиловец

Районные советы городов Бровары и Белая Церковь Киевской области приняли решение о поднятии красно-черного революционного флага ОУН возле государственных зданий во время знаменательных дат.

"Сегодня Белоцерковский городской совет принял свободовский проект решения о вывешивании красно-черного знамени борьбы в праздничные и памятные дни", - сообщил в Facebook представитель ВО "Свобода" Игорь Сабий.

Согласно решению белоцерковских депутатов, знамя национально-освободительной борьбы будут вывешивать у здания Белоцерковского городского совета.

"У Броварского горсовета будет развеваться красно-черный флаг борьбы!", - сообщил Сабий о решении своих единомышленников.

Напомним, на Киевщине вспыхнул скандал из-за бывшей чиновницы, сравнившей знамя УПА с флагом ЛГБТ.

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