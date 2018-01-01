Под Киевом прогремел взрыв: стало известно о пострадавшем

Возле места инцидента находятся множественные следы крови.

В субботу поздно вечером, 5 мая, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв, в результате пострадал мужчина.

"В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина.

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