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Под Мукачево оползень разрушил частные дома: фото и видео

Сегодня, 11:27
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1 / 9 Под Мукачево произошел оползень (фото: mukachevo.net)

В результате инцидента серьезно пострадавших нет.

В четверг рано утром, 10 мая, под Мукачево в Закарпатской области произошел оползень, в результате были разрушены дома.

По предварительным данным в селе Кольчино 3 (данные спасателей) или 2 (данные полиции) домов на улице Фридяшевской разрушены полностью, еще 2 — частично, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что в результате инцидента серьезно пострадавших нет.

На месте происшествия работает специальная комиссия и 18-пожарно-спасательная бригада.

Оползень также снес несколько электроопор, завалил авто и другое имущество.

По одной из информаций, оползень произошел на недействующем карьере, однако местные рассказывают, что в этом карьере активно идут разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что оползень в Кыргызстане похоронил десятки людей.

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Теги:  
Закарпатье, Мукачево, оползень, разрушения
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