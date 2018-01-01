Под Мукачево оползень разрушил частные дома: фото и видео

В результате инцидента серьезно пострадавших нет.
В четверг рано утром, 10 мая, под Мукачево в Закарпатской области произошел оползень, в результате были разрушены дома.
По предварительным данным в селе Кольчино 3 (данные спасателей) или 2 (данные полиции) домов на улице Фридяшевской разрушены полностью, еще 2 — частично, сообщает Mukachevo.net.
Отмечается, что в результате инцидента серьезно пострадавших нет.
На месте происшествия работает специальная комиссия и 18-пожарно-спасательная бригада.
Оползень также снес несколько электроопор, завалил авто и другое имущество.
По одной из информаций, оползень произошел на недействующем карьере, однако местные рассказывают, что в этом карьере активно идут разработки.
Напомним, ранее сообщалось, что оползень в Кыргызстане похоронил десятки людей.
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