Под Одессой больная туберкулезом педиатр лечила непривитых детей

Медика экстренно госпитализировали.

Больная туберкулезом педиатр лечила детей фото: likar.info

В Белгород-Днестровском Одесской области в детской поликлинике у участкового педиатра, к которой для лечения и осмотра были прикреплены 600 детей, выявили туберкулез

По словам главного врача Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игоря Десятника, в контакте с врачом находились пациенты, которым не делали прививки. По его словам, 24 апреля будет получен туберкулин для проведения диагностики этим детям. Об этом сообщает "Первый муниципальный канал".

По словам Десятника, если кто-то из детей окажется болен, то лечение будет предоставлено бесплатно, соответствующие препараты для этого уже есть в наличии. Медик госпитализирована в стационар.

Руководитель областного управления здравоохранения Татьяна Сибирцева отметила, что из 60 детей первого года жизни, которые обслуживались на участке, шестеро не имеют вакцинации от туберкулеза. Теперь они находятся под пристальным наблюдением медиков. Также она добавила, что дети, которые ходят в школу и были в контакте с больным педиатром, должны обязательно пройти рентгенологическое и флюорографическое обследование.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Украине трансформация противотуберкулезной службы является единственным шансом преодолеть туберкулез в стране.