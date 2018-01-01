Под Одессой полиция обезвредила стрелка и освободила заложницу: фото и видео

Спецподразделение полиции КОРД было готово штурмовать дом с заложницей.

В Лиманском районе Одесской области полицейские обезвредили мужчину, который взял в заложницы свою мать и ранил одного из правоохранителей.

В спецоперации принимало участие спецподразделение КОРД, при этом полицейские сумели избежать штурма, рассказал советник руководителя Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк.

Он отметил, что спецподразделение полиции КОРД было готово штурмовать дом, однако переговоры с правонарушителем завершились без единого выстрела.

Форостяк отметил, что психически неуравновешенный мужчина устроил дома дебош во время очередного приступа болезни, из-за чего его мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Медики заметили в доме обрез ружья и вызвали после своего отъезда полицию, сообщает "Укринформ".

"Когда на место вызова прибыл полицейский патруль, 34-летний правонарушитель метнул в них светошумовую гранату. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Но позже злоумышленник произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону сотрудника полиции, ранив его в левое предплечье" — добавил Форостяк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области полицейский получил ранение при задержании мужчины с расстройством психики.

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